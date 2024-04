Goud klimt naar nieuw record, bitcoin boven 72.000 dollar

De goudprijs bereikte maandag een nieuw record van meer dan 2300 dollar per troy ounce (31,1 gram). Ook de bitcoin wist voor het eerst sinds midden maart weer boven de 72.000 dollar te klimmen. De prijsstijgingen van het edelmetaal en de cryptomunt komen voorafgaand aan het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later deze week wordt vrijgegeven.

Investeerders in goud en digitale munten hopen dat de inflatie in de grootste economie ter wereld inmiddels voldoende is afgekoeld en dat de Federal Reserve nog dit voorjaar kan beginnen met het verlagen van de rente. De Amerikaanse centrale bank heeft al laten doorschemeren het rentetarief dit jaar te willen terugschroeven, maar wil eerst nog meer bewijs zien dat de inflatie daadwerkelijk onder controle is. Hogere rentetarieven zijn doorgaans negatief voor beleggingen in goud en digitale munten, waarop geen rente wordt ontvangen.

Op de Londense goudmarkt steeg de prijs van goud rond 13.10 uur met 0,6 procent naar 2360 dollar per troy ounce. Daarmee zette het edelmetaal de opmars van de voorgaande weken voort. Vorige maand steeg de goudprijs al voor het eerst naar meer dan 2200 dollar per troy ounce. Goud is dit jaar al ruim 12 procent in waarde gestegen.

Naast de hoop dat de rentes spoedig zullen worden verlaagd, zorgen ook de aanhoudende geopolitieke spanningen in de wereld voor een stijgende vraag naar goud. Daarnaast heeft de Chinese centrale bank aanzienlijke hoeveelheden van het edelmetaal aan zijn reserves toegevoegd. Analisten van de Zwitserse bank UBS werden eveneens positiever over goud en voorzien nu aan het einde van het jaar een goudprijs van 2500 dollar per troy ounce.

De bitcoin werd maandag ruim 4 procent duurder op 72.260 dollar. De bekendste cryptomunt ter wereld is dit jaar al zo’n 70 procent in waarde gestegen.

Cryptobeleggers kijken vooral uit naar de zogeheten ‘halvering’ van de bitcoin die naar verwachting op 20 april zal plaatsvinden. Daarbij wordt de beloning voor miners van de cryptomunt gehalveerd. Miners gebruiken krachtige computers om complexe wiskundige problemen op te lossen en daarvoor krijgen ze een beloning in bitcoin. Na de vorige halvering in mei 2020 schoot de koers van de cryptomunt flink omhoog. Cryptobeleggers hopen dat deze gebeurtenis nu weer tot een verdere opmars zal leiden.