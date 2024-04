Opnieuw onderzoek naar Boeing in VS na incident met kap van motor

De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA heeft weer een onderzoek ingesteld na een incident tijdens een vlucht van een Boeing-vliegtuig. Zondag keerde een Boeing 737-800 van luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines terug naar Denver International Airport, omdat de kap van een motor tijdens het opstijgen van het vliegtuig afviel en een vleugelklep raakte. Het is het zoveelste onderzoek van de FAA dat zich richt op Boeing.

Zaterdag maakte de FAA al bekend een onderzoek te starten nadat een vliegtuig, ook een Boeing 737 van Southwest Airlines, in brand was gevlogen net voor het opstijgen. Verder onderzoekt de toezichthouder een incident dat zich heeft voorgedaan met een Southwest-vliegtuig dat op 23 maart zou landen op de luchthaven LaGuardia in New York. Die vlucht werd omgeleid naar de luchthaven Baltimore-Washington, omdat het toestel kampte met turbulentie en slecht zicht. Daar lijkt overigens geen sprake van technische problemen.

Boeing verkeert sinds begin dit jaar in een crisis door meerdere defecten aan zijn vliegtuigen. Dat begon met een tijdens een vlucht losgeschoten deurpaneel van een Boeing 737 MAX 9 van Alaska Airlines. De fabrikant heeft Alaska Airlines in het afgelopen kwartaal 160 miljoen dollar compensatie betaald. Sinds het incident in januari moesten tientallen vliegtuigen aan de grond blijven en zijn veel vluchten geannuleerd.