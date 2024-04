Strukton verkoopt opnieuw onderdeel na onrust rond Sanderink

Bouwbedrijf Strukton heeft opnieuw een van zijn onderdelen verkocht. De projectontwikkelingstak Strukton Integrale Projecten is sinds deze maand van projectadviseur Aiber. Het bouwbedrijf, waarvan de omstreden zakenman Gerard Sanderink tot vorig jaar de topman was, verkocht in november al zijn onderdeel dat gespecialiseerd is in elektriciteitsnetwerken.

Aiber uit Breukelen is projectadviseur in vastgoed, infrastructuur en energie. Volgens dat bedrijf worden bij de overname geen werknemers ontslagen. Vijf medewerkers verhuizen mee naar de nieuwe eigenaar, enkele anderen blijven bij Strukton, meldt Aiber. De projectadviseur maakte niet bekend hoeveel geld voor de overname is betaald. Strukton kondigde eerder al aan onderdelen te willen verkopen, om zich zo meer te kunnen richten op bouwactiviteiten op en om het spoor.

Strukton is onder meer bekend door zijn oud-topman Gerard Sanderink, die afgelopen jaren vaak in het nieuws kwam omdat hij een priv├ęconflict met zijn ex publiekelijk uitvocht en zijn bedrijven daarin meesleepte. Sanderink werd daarom vorig jaar door de ondernemingskamer geschorst als topman van onder meer Strukton. Voormalig BAM-baas Rob van Wingerden is nu de interim-topman.