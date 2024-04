Taiwanees chipconcern TSMC krijgt miljardensteun van overheid VS

De Amerikaanse overheid is van plan bijna 12 miljard dollar aan subsidies en leningen te geven aan het Taiwanese chipconcern TSMC. Daarmee kan het bedrijf de productie uitbreiden in de staat Arizona. Volgens het Amerikaanse ministerie van Handel heeft TSMC toegezegd zijn investeringen uit te breiden en een derde fabriek in de staat te bouwen. Die moet tegen 2030 af zijn.

TSMC is een belangrijke leverancier van Apple en Nvidia en een belangrijke klant van chipmachinefabrikant ASML. Het totale bedrag aan subsidies voor TSMC bedraagt 6,6 miljard dollar, omgerekend bijna 6,1 miljard euro. Daarnaast biedt de overheid het bedrijf tot 5 miljard dollar aan relatief goedkope leningen aan.

TSMC kondigde eerder al aan 40 miljard dollar te investeren in Arizona. Die investering wordt nu met 25 miljard dollar verhoogd, waarmee het totaal op 65 miljard dollar uitkomt.

Het chipconcern wil in de VS onder meer geavanceerde chips gaan produceren die ondersteuning bieden aan toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De productie van deze chips zal naar verwachting in 2028 beginnen. De eerste fabriek in Arizona moet in de eerste helft van 2025 operationeel zijn, meldde het ministerie van Handel verder.

Chipproducent Intel kreeg vorige maand bijna 20 miljard dollar aan subsidies en leningen in de VS. Met de steun wil de Amerikaanse regering de chipproductie in eigen land stimuleren en minder afhankelijk worden van chips uit China en Taiwan. Door de productie naar de VS te verplaatsen wil Washington voorkomen dat de VS weer te maken krijgen met een groot chiptekort, zoals in 2021 het geval was. Dat tekort kostte Amerikaanse bedrijven honderden miljarden aan inkomsten.