Tans toch geen financieel topman bij laadpalenmaker Alfen

De benoeming van Boudewijn Tans als financieel directeur van laadpalenmaker Alfen gaat niet door. Volgens het bestuur en hijzelf is er geen “match”, zoals beide partijen aanvankelijk hadden verwacht.

In november vorig jaar werd bekend dat Tans financieel topman Jeroen van Rossen zou opvolgen, die Alfen na meer dan acht jaar deze maand verlaat. Tans was de afgelopen jaren financieel eindverantwoordelijk bij Koolen Industries.

“Na een zorgvuldige en constructieve afweging hebben de raad van commissarissen en de raad van bestuur van Alfen samen met Boudewijn Tans besloten zijn voordracht als Chief Financial Officer van de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders op 9 april te verwijderen”, meldt Alfen.

Tans begon in januari van dit jaar met een overgangsperiode in afwachting van zijn aanstelling als financieel directeur dinsdag.

“Zowel Alfen als Boudewijn hebben dezelfde conclusie getrokken, nadat ze tijdens de overgangsperiode hebben samengewerkt. Hoewel teleurstellend, is dit de beste uitkomst voor Alfen en zijn belanghebbenden. We waarderen Boudewijns constructieve en collaboratieve houding in de afgelopen maanden”, stelt Henk ten Hove, voorzitter van de raad van commissarissen.

“Hoewel het spijtig is, hebben we deze beslissing genomen op basis van het wederzijdse gevoel dat de match niet was zoals verwacht. Hoewel geen van beiden dit resultaat wilde, geloven we dat het in het beste belang is van alle betrokkenen”, aldus Tans.

Alfen gaat per direct op zoek naar een nieuwe kandidaat voor de functie van financieel topman.