Telegraph: Shell overweegt Britse beurs in te ruilen voor New York

Shell overweegt de beurs van Londen te verlaten voor New York. Dat schrijft de Britse krant The Telegraph. Topman Wael Sawan van het olie- en gasconcern maakt zich zorgen over het aandeel dat in het Verenigd Koninkrijk volgens hem ondergewaardeerd wordt door beleggers en bekijkt “alle opties”.

“Ik heb een locatie die duidelijk ondergewaardeerd lijkt”, zegt Sawan tegen The Telegraph. Hij wees op ExxonMobil en Chevron die aan de beurs in New York genoteerd zijn en het verschil in waardering tussen de concurrenten en Shell. Sawan erkende dat het bedrijf mogelijk drastischer maatregelen moet nemen als die kloof eind volgend jaar niet is gedicht.

Shell is het grootste bedrijf op de Londense hoofdgraadmeter FTSE 100 met een marktwaarde van ongeveer 180 miljard pond, omgerekend bijna 210 miljard euro.

Het olie- en gasbedrijf is sinds 2022 op papier volledig Brits, nadat het bedrijf uit Nederland was verhuisd. Het bedrijf heeft ook een beursnotering in Amsterdam.

Volgens een woordvoerder zegt topman Sawan niets nieuws. “Het standpunt dat hij uiteenzette, is wat wij al zeggen sinds onze Capital Markets Day-presentatie in juni vorig jaar. Na 2025, als de waardering niet is waar we denken dat hij zou moeten zijn, dan zullen we, zoals Wael bij verschillende gelegenheden publiekelijk heeft gezegd, andere opties onderzoeken”, aldus de zegsman.