AFM waarschuwt voor risico’s van crypto, ondanks nieuwe wetgeving

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor de risico’s van cryptovaluta, ondanks nieuwe wetgeving. Cryptobedrijven moeten vanaf volgend jaar een registratie bij nationale toezichthouders hebben om in EU-landen actief te mogen zijn. Toch blijft beleggen in digitale munten volgens AFM-bestuurslid Hanzo van Beusekom erg risicovol. “Ook als we toezicht krijgen, hebben we niet ineens een soort toverstok waarmee het magisch een veilige belegging wordt.”

Dat crypto zo risicovol is, komt volgens Van Beusekom doordat het merendeel van de digitale munten geen onderliggende waarde hebben. “Afgezien van een paar uitzonderingen, hebben conventionele beleggingen zoals aandelen juist wel een intrinsieke waarde.”

Vorig jaar ging het Europees Parlement akkoord met een wet om de cryptomarkt te reguleren. Deze Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCar) gaat vanaf 2025 in, waardoor cryptobedrijven te maken krijgen met verscherpt toezicht om praktijken zoals witwassen en oplichting tegen te gaan.