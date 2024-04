Akkoord cao distributiemedewerkers Albert Heijn, zonder stakingen

De vakbonden CNV en FNV zijn het eens geworden met Albert Heijn over een nieuwe cao voor medewerkers van distributiecentra van de supermarktketen. CNV is “blij met het resultaat”. Vorig jaar leidden vastgelopen onderhandelingen over de cao tot stakingen, wat resulteerde in lege schappen.

Volgens CNV omvat het akkoord een loonsverhoging van 4 procent en een maandelijkse verhoging van 25 euro. Deze afspraken gelden ook voor uitzendkrachten.

Naast de loonsverhoging zijn er ook afspraken gemaakt over hogere zaterdagtoeslagen voor parttimers en uitzendkrachten.

De vakbondsleden moeten de cao nog goedkeuren. Vorig jaar bereikten de vakbonden na een hoogopgelopen conflict met Albert Heijn een loonsverhoging van 10 procent voor distributiemedewerkers.