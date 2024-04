CBS bevestigt oplopen inflatie naar 3,1 procent

Het dagelijks leven is in maart 3,1 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. In februari nam de inflatie nog af tot 2,8 procent, van 3,2 procent in januari. De oplopende inflatie hangt vooral samen met de energieprijzen en de prijzen van motorbrandstoffen aan de pomp.

Energieprijzen waren in maart weliswaar 2,9 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar, maar in februari was energie nog 5,9 procent goedkoper dan een jaar eerder. De afgelopen tijd zijn benzine en diesel ook duurder geworden voor automobilisten door de stijgende olieprijzen. Benzine was in maart 11,5 procent duurder dan een jaar eerder. In februari waren benzineprijzen 9,0 procent hoger dan in februari 2023.

De Nederlandse inflatie op basis van de Europese geharmoniseerde rekenmethode bedroeg ook 3,1 procent, tegen 2,7 procent in februari. Die rekenmethode is net iets anders dan die van het CBS. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode om de inflatie te meten, wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in een eigen woning. De inflatie in de eurozone nam af van 2,6 procent in februari naar 2,4 procent in maart.