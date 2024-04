Kleine koerswinsten op afwachtend Wall Street

De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag bij de opening voorzichtig omhoog. Beleggers namen geen grote risico’s in afwachting van de publicatie van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag naar buiten wordt gebracht. Op de beursvloeren wordt gehoopt dat de stijging van de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld voldoende zijn afgekoeld en de Amerikaanse centrale bank spoedig kan beginnen met het verlagen van de rente. Die hoop stuwde de graadmeters op Wall Street in de afgelopen weken naar nieuwe recordstanden.

Bij een hoger dan verwacht inflatiecijfer zou de Federal Reserve echter kunnen besluiten om de rente langer hoog te houden. Economen verwachten dat de Amerikaanse consumentenprijzen in maart zijn gestegen met 3,4 procent op jaarbasis. In februari bedroeg de inflatie nog 3,2 procent. De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen van energie en voeding niet worden meegenomen, zal naar verwachting zijn afgekoeld tot 3,7 procent, van 3,8 procent een maand eerder.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 38.968 punten. De breder samengestelde S&P 500-index won 0,4 procent op 5221 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,5 procent omhoog tot 16.337 punten.

Naast het inflatiecijfer kijken beleggers ook uit naar de notulen van de beleidsvergadering die de Federal Reserve in maart hield. Die bevatten mogelijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen van de Fed. Bij de vergadering in maart hield de Fed de rente opnieuw ongewijzigd. De beleidsmaker hielden daarbij wel vast aan de verwachting dat de rente dit jaar drie keer zal worden verlaagd.

Tesla zakte 0,4 procent. De elektrische autofabrikant heeft een schikking getroffen in een zaak met een dodelijk ongeval met een Tesla die reed met het hulpsysteem Autopilot. Bij dat ongeluk uit 2018 in Californië kwam een 38-jarige man om het leven toen de auto op volle snelheid tegen een betonnen barrière tussen de twee weghelften van een snelweg knalde. Het aandeel Tesla steeg een dag eerder nog bijna 5 procent nadat topman Elon Musk aankondigde in augustus de robotaxi van Tesla te onthullen.

Cryptobeurs Coinbase daalde 3,3 procent, na een koersdaling van de bitcoin. De prijs van de bekendste cryptomunt ter wereld viel wat terug na de sterke stijging een dag eerder.

De euro was 1,0857 dollar waard, tegen 1,0852 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 86,66 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent duurder, op 90,64 dollar per vat.