Laadpalenmaker Alfen daalt op afwachtend Damrak

Alfen behoorde dinsdag tot de dalers op de Amsterdamse beurs. De laadpalenmaker liet weten dat de benoeming van Boudewijn Tans als financieel directeur niet doorgaat. Volgens het bestuur en hijzelf is er geen “match”, zoals beide partijen aanvankelijk hadden verwacht. In november vorig jaar werd bekend dat Tans financieel topman Jeroen van Rossen zou opvolgen, die Alfen na meer dan acht jaar deze maand verlaat. Het aandeel werd dik 6 procent lager gezet.

Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van de publicatie van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag op het programma staat. Op de beursvloeren wordt gehoopt dat de inflatie in de grootste economie ter wereld voldoende is afgekoeld en de Amerikaanse centrale bank spoedig kan beginnen met het verlagen van de rente. Bij een hoger dan verwacht inflatiecijfer zou de Federal Reserve kunnen besluiten om de rente langer hoog te houden.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 883,47 punten. De hoofdindex eindigde een dag eerder nog op een nieuw slotrecord van 884,86 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 941,24 punten onder aanvoering van Alfen. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.

Techinvesteerder Prosus was de grootste daler bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een min van 1,1 procent. Voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich ging aan kop met een plus van 0,6 procent.

Nedap won 0,3 procent. De apparatenproducent zag de omzet in het eerste kwartaal met 6 procent dalen vergeleken met het sterke eerste kwartaal van 2023. Voor het hele jaar rekent Nedap wel op een omzetgroei, waarbij de groei in de tweede jaarhelft zal worden gerealiseerd.

In Parijs zakte Atos 2 procent. Het noodlijdende Franse IT-bedrijf wil in totaal 1,2 miljard euro aan financiering aantrekken om schulden af te lossen en zijn activiteiten voort te zetten. BP won 1,1 procent in Londen, na een positief handelsbericht van het Britse olie- en gasconcern. In Amsterdam won Shell 0,2 procent.

In Brussel steeg Onward Medical 4,8 procent. Het Eindhovense bedrijf, dat werkt aan technologie die mensen met een dwarslaesie weer moet helpen bewegen, heeft een koopadvies gekregen van de Amerikaanse investeringsbank Stifel.

De euro was 1,0857 dollar waard, tegen 1,0852 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 86,66 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent duurder, op 90,64 dollar per vat.