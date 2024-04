Laadpalenproducent Alfen onderuit op negatief Damrak

Laadpalenproducent Alfen was een opvallende daler op het Damrak dinsdag, met een koersverlies van 7,3 procent. Het bedrijf maakte maandagavond bekend dat de benoeming van Boudewijn Tans als financieel directeur niet doorgaat. Volgens het bestuur en hijzelf is er geen “match”, zoals beide partijen aanvankelijk hadden verwacht. In november vorig jaar werd bekend dat Tans financieel topman Jeroen van Rossen zou opvolgen, die Alfen na meer dan acht jaar deze maand verlaat.

Verder verslechterde de stemming op de Europese beurzen in de laatste handelsuren, onder invloed van koersverliezen op Wall Street. Beleggers wachten ook op de publicatie van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag op het programma staat. Op de beursvloeren wordt gehoopt dat de inflatie in de grootste economie ter wereld voldoende is afgekoeld en de Amerikaanse centrale bank spoedig kan beginnen met het verlagen van de rente. Bij een hoger dan verwacht inflatiecijfer zou de Federal Reserve kunnen besluiten om de rente langer hoog te houden.

De AEX-index eindigde 0,4 procent lager op 881,03 punten. De hoofdindex eindigde een dag eerder nog op een slotrecord van 884,86 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 941,05 punten onder aanvoering van Alfen. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 1,2 procent.