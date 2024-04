Luchtvaartautoriteit onderzoekt weer mogelijk probleem bij Boeing

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA opent opnieuw een onderzoek naar de werkwijze van Boeing, dit keer rond de productie van de 787 Dreamliner. Een klokkenluider beweert dat de vliegtuigfabrikant zijn zorgen over de veiligheid van de vliegtuigen negeerde, wat de FAA bevestigde na berichtgeving van The New York Times. Boeing verkeert al in een crisis door veiligheidszorgen rond de 737 MAX 9.

Boeing-ingenieur Sam Salehpour beweert dat de romp van de 787 Dreamliner zwakker kan worden omdat medewerkers handigheidjes gebruiken om verschillende onderdelen sneller aan elkaar te bevestigen. Ze deden dit om nieuwe exemplaren van het vliegtuig op tijd te kunnen afleveren. Salehpours zorgen over de risico’s van die aangepaste productiemethode zou Boeing hebben genegeerd.

Boeing zegt dat de klokkenluider “onjuiste” beweringen doet die geen recht doen aan “het uitgebreide werk dat Boeing heeft gedaan om de kwaliteit en langdurige veiligheid van het vliegtuig” te garanderen. Tegen The New York Times erkent de fabrikant wel het productieproces te hebben aangepast.

Het is niet voor het eerst dat er zorgen zijn rond de 787 Dreamliner. Tussen mei 2021 en augustus 2022 mocht Boeing dit type vliegtuig niet leveren aan klanten vanwege meerdere productiefouten.

Begin dit jaar zorgde een opmerkelijk incident met een 737 MAX 9 van Alaska Airlines voor grote zorgen over de veiligheid van die Boeing-toestellen. Een deurpaneel liet tijdens een vlucht los, maar er vielen geen gewonden. Later bleek dat bepaalde bouten niet goed waren aangedraaid. Openbaar aanklagers zijn een strafrechtelijk onderzoek begonnen na het ongeluk.

De Boeing 737 MAX en 787 Dreamliner behoren tot de belangrijkste modellen van de Amerikaanse fabrikant. Door alle veiligheidszorgen levert Boeing veel trager vliegtuigen af aan klanten, waardoor sommige luchtvaartmaatschappijen aankomende zomer vluchten uit hun schema moeten halen. In het eerste kwartaal van 2024 daalde het aantal afgeleverde jets tot het laagste niveau sinds medio 2021.