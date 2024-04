Meer nieuwbouwwoningen verkocht, prijzen gestegen

Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen steeg in het vierde kwartaal van vorig jaar met 15 procent tot 6100. Ondanks deze toename is het totale aantal verkochte nieuwbouwwoningen in heel 2023 met 16.600 het laagste in de afgelopen vijf jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van eigen cijfers en die van het Kadaster en het Europese statistiekbureau Eurostat.

De prijzen van nieuwbouwwoningen waren in het laatste kwartaal 3 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs bedroeg ruim 502.000 euro.

Bestaande koopwoningen werden in het vierde kwartaal juist 0,3 procent goedkoper, met een gemiddelde verkoopprijs van 422.000 euro. Het aantal verkochte bestaande woningen daalde met 1,6 procent. Vooral de opgelopen hypotheekrente zet de verkoopprijzen onder druk.

In de Europese Unie stijgen de prijzen van koopwoningen in zeventien landen harder dan in Nederland. Polen staat aan kop met een stijging van 13 procent. Ook in Bulgarije (plus 10 procent) en Kroatië (plus 9 procent) werden huizen een stuk duurder. In Luxemburg daalden de prijzen het hardst met ruim 14 procent.

Eerder werd al bekend dat de huizenprijzen in de Europese Unie in het vierde kwartaal van vorig jaar met 1,5 procent zijn gedaald vergeleken met het voorgaande kwartaal. Dat is de grootste daling sinds begin 2009.