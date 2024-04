Na Lidl kunnen ook klanten van AH zelf wasmiddel tappen

In drie supermarkten van Albert Heijn kunnen mensen sinds deze week herbruikbare verpakkingen vullen met wasmiddel uit een speciaal apparaat. Dit meldt de ontwikkelaar van de apparaten, Fyllar uit het Noord-Brabantse Best. De keten volgt hiermee concurrent Lidl, die de apparaten sinds oktober heeft.

De apparaten zijn bedoeld om het gebruik van plastic verpakkingen te verminderen. In drie XL-filialen van Albert Heijn in Amsterdam, Eindhoven en Den Haag komt zo’n machine, waaruit mensen twee soorten wasmiddel van het huismerk en van het merk Marcel’s Green Soap kunnen tappen.

In zeven Lidl-supermarkten in Nederland staan nu in totaal veertien apparaten, zegt de woordvoerster. Daarin zitten acht soorten wasmiddel en wasverzachter. Klanten van die supermarktketen zijn er volgens haar enthousiast over. “Het aantal mensen dat terugkomt, blijft heel stabiel.”

De woordvoerster meldt dat Fyllar met een paar partijen in Nederland in gesprek is over het plaatsen van de apparaten. Welke bedrijven dit zijn, zegt ze niet te weten.