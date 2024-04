Noodlijdend IT-bedrijf Atos zoekt 1,2 miljard aan financiering

Het noodlijdende Franse IT-bedrijf Atos wil in totaal 1,2 miljard euro aan financiering aantrekken om schulden af te lossen en zijn activiteiten voort te zetten. Dat meldt het bedrijf in een herstructureringsplan dat is ingediend bij banken en andere schuldeisers. Atos levert ook in Nederland diensten aan overheidsinstellingen en bedrijven.

Atos wil een half miljard euro aan contant geld ophalen en nog eens 600 miljoen euro aan kredietlijnen en garanties voor leningen afsluiten. Het is de bedoeling dat de schuld wordt verlaagd met 2,4 miljard euro aan het einde van 2026. Ook wil het bedrijf de looptijd van andere schulden met vijf jaar verlengen.

De zorgen over Atos zijn sterk toegenomen nadat was gebleken dat het bedrijf voor het einde van 2025 meer dan 3,6 miljard euro aan schulden moet aflossen. Die zorgen werden nog groter nadat een deal met vliegtuigbouwer Airbus over de verkoop van Atos’ cyberveiligheidsdivisie niet doorging. Ook gesprekken met de Tsjechische zakenman Daniel Křetínský over de verkoop van traditionelere IT-diensten van Atos liepen op niets uit.

Volgens Atos is er al 400 miljoen euro aan financiering beschikbaar gesteld door een groep banken en obligatiehouders en ook 50 miljoen euro van de Franse overheid.

De Franse premier Gabriel Attal heeft gezegd dat de overheid het van groot belang vindt dat de financiële stabiliteit bij Atos wordt hersteld. Het bedrijf heeft namelijk nauwe banden met het Franse leger en de nucleaire sector van het land. Ook levert Atos cyberbeveiliging voor de Olympische Spelen in Parijs deze zomer.