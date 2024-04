OM verdenkt oud-topman Jumbo Frits van Eerd van corruptie

Frits van Eerd, de voormalige topman van Jumbo, wordt “in elk geval vervolgd” voor corruptie en valsheid in geschrifte. Mogelijk vervolgt het Openbaar Ministerie hem ook nog voor witwassen, maar het onderzoek daarnaar loopt nog.

De autoriteiten deden in september 2022 een inval in het huis van Van Eerd in Heeswijk-Dinther, in het kader van een onderzoek naar witwassen waarbij de oud-coureur Theo E. hoofdverdachte is. Die laatste maakte zich volgens het OM schuldig aan belastingfraude, valsheid in geschrifte en niet-ambtelijke corruptie.

Het onderzoek naar Van Eerd, die het OM beschrijft als “een 57-jarige man uit Bernheze”, is nog niet geheel afgerond. In ieder geval zeggen de aanklagers duidelijke aanwijzingen te hebben voor niet-ambtelijke corruptie.

De advocaten van Van Eerd beklagen zich erover dat het OM ongeveer een jaar na diens arrestatie pas vertelde wat de verdenkingen precies waren. “Dit betreft immers een geheel andere verdenking dan de verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte op grond waarvan de cliënt in september 2022 is gehoord”, reageren ze in een persbericht. “De verdediging stelt dan ook vast dat van de verdenking op grond waarvan de cliënt in september 2022 is aangehouden, niets meer over is”, voegen ze toe.

Bij de doorzoekingen zegt het OM belastend bewijs en een groot geldbedrag in beslag te hebben genomen. Het Financieele Dagblad schreef in 2022 dat in het huis van Van Eerd honderdduizenden euro’s aan cash werden aangetroffen. Volgens advocaten van de voormalige supermarktbestuurder kon hij aantonen dat het geld niet uit een misdrijf afkomstig was.

Van Eerd keerde niet meer terug in het bestuur van Jumbo nadat zijn arrestatie bekend was geworden. Ton van Veen, voormalig financieel directeur en commissaris bij de supermarktketen, volgde hem op als hoogste leidinggevende.

Vier andere verdachten krijgen een strafbeschikking aangeboden van het OM. Dat zijn straffen, bijvoorbeeld boetes, die het OM kan opleggen zonder dat daar een rechter aan te pas hoeft te komen. Het onderzoek naar een aantal andere verdachten is geseponeerd.