Apple verdubbelt productie van iPhones in India

Apple heeft de productie van iPhones in India verdubbeld. Een op de zeven telefoons van het Amerikaanse techbedrijf wordt nu in India vervaardigd. Apple voert zijn productie in India snel op om minder afhankelijk te worden van China, nu de geopolitieke spanningen in de wereld oplopen.

China blijft voorlopig nog wel het land waar de meeste iPhones worden geproduceerd, maar Apple ziet zijn inkomsten daar onder druk staan door de sterke concurrentie van Huawei en nieuwe restricties voor het gebruik van buitenlandse technologie op de werkvloer.

Apple liet vorig jaar voor 14 miljard dollar aan iPhones in India in elkaar zetten. Dat is een opsteker voor de regering van premier Narendra Modi, die steeds meer buitenlandse bedrijven naar het land probeert te lokken. Volgens de regering heeft de groei van Apple al circa 150.000 nieuwe banen opgeleverd bij toeleveranciers.

Eind vorig jaar werd bekend dat Apple samen met het grote Indiase industriële concern Tata, het moederbedrijf van de staalfabriek in IJmuiden, in de provincie Tamil Nadu een grote iPhone-assemblagefabriek gaat bouwen. De fabriek moet medio 2025 gereed zijn.