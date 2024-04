Belangrijke leverancier Boeing flink onderuit op Wall Street

Hexcel, een belangrijke leverancier van Boeing, was woensdag een grote verliezer op Wall Street door zorgen van beleggers over de nieuwe topman van het bedrijf. Het is bekend geworden dat Tom Gentile in mei de leiding krijgt over Hexcel. Zo’n half jaar terug nam diezelfde Gentile nog abrupt ontslag als hoofd van Spirit AeroSystems, een andere leverancier van Boeing dat erg onder vuur is komen te liggen om kwaliteitsproblemen. Het aandeel Hexcel ging meer dan 12 procent onderuit.

De aandelenbeurzen in New York gingen over een breed front omlaag na tegenvallende Amerikaanse inflatiegegevens. Op de financiële markten wordt al lange tijd gehoopt dat de inflatie voldoende is afgekoeld en de Amerikaanse centrale bank nog dit voorjaar kan beginnen met het verlagen van de rente. Die hoop stuwde de graadmeters op Wall Street in de afgelopen weken nog naar nieuwe recordstanden. De Dow-Jonesindex eindigde nu 1,1 procent lager op 38.461,51 punten. De bredere S&P 500-index zakte 1 procent tot 5160,64 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent op 16.170,36 punten.

Beleggers konden ook reageren op nieuwe vooruitzichten van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Die schroefde zijn prognoses over de wereldhandel terug. Vorig jaar was er volgens de WTO sprake van krimp, in plaats van eerder voorziene groei. Dat kwam vooral door een afname van de Europese export en import. Voor dit jaar wordt wel weer groei van de wereldhandel voorzien.

De koers van Tesla zakte op de beurs bijna 3 procent. Tesla-monteurs in Zweden blijven volgens een vakbond doorgaan met hun maandenlange staking, waarmee ze de operatie van het autoconcern verstoren. Dit ondanks dat topman Elon Musk heeft gezegd dat de problemen voor zijn bedrijf in het Scandinavische land voorbij zijn.

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, werd door beleggers een kleine 1 procent hoger gezet. Het concern kondigde aan een nieuwe chip te hebben ontwikkeld voor de eigen initiatieven op het vlak van kunstmatige intelligentie (AI). Met die chip hoopt Meta minder afhankelijk te zijn van chipconcern Nvidia dat in de wereld vooroploopt met AI-chips.