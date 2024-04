FNV noemt uitkomsten onderzoek fijnstof op Schiphol ‘zorgwekkend’

Platformmedewerkers op Schiphol worden tijdens hun werk blootgesteld aan hoge concentraties ultrafijnstof. Dat wordt bevestigd in nieuw onderzoek in opdracht van Schiphol. Vakbond FNV noemt de cijfers, waarover televisieprogramma Zembla woensdag berichtte, “zorgwekkend”. De bond dringt erop aan dat door Schiphol voorgestelde maatregelen om de blootstelling aan ultrafijnstof te beperken, zo snel mogelijk worden ingevoerd.

Voor het onderzoek is voor zo’n driehonderd medewerkers gekeken aan hoeveel ultrafijne deeltjes ze dagelijks werden blootgesteld. Daaruit kwam voor sommige mensen een daggemiddelde uit van meer dan 100.000 ultrafijne deeltjes per kubieke centimeter. Dat is ongeveer drie keer zoveel als wanneer je op een snelweg staat, verduidelijkt FNV-bestuurder David van de Geer. “Dit onderzoek bevestigt wat we al langer weten en het laat zien dat er snel effectieve maatregelen genomen moeten worden.” Er komt volgens hem ook nog een onderzoek aan naar de impact op de gezondheid van medewerkers.

Schiphol laat weten de zorgen die er zijn rondom de uitstoot van vliegtuig- en dieselmotoremissies “uiterst serieus” te nemen. Het blootstellingsonderzoek is onderdeel van een hele reeks onderzoeken op de luchthaven. Volgens een woordvoerder bevestigen de uitkomsten van deze studie dat Schiphol met een recent bij de Nederlandse Arbeidsinspectie ingediend plan de juiste weg is ingeslagen.

Schiphol wil de blootstelling van personeel aan fijnstof verminderen door bijvoorbeeld vliegtuigmotoren zo min mogelijk te laten draaien en op het platform gebruik te maken van elektrische voertuigen. “Ook werken we aan innovaties voor het filteren en schoonmaken van lucht, om daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren”, vertelt de woordvoerder. Schiphol deed al een proef met een luchtzuiveringsinstallatie in de brandweerkazerne. Binnenkort start een vervolgproef met de installatie in de buitenlucht op het platform bij de D-pier. Dat is een van de locaties waar hoge concentraties ultrafijnstof zijn gemeten.