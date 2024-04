Inspectie schorst vergunning busbedrijf na ruim 50 overtredingen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de vergunning van een busbedrijf in het noorden van het land tijdelijk geschorst. Daardoor mag de onderneming, waarvan de naam niet is bekendgemaakt, de komende zes maanden geen personen vervoeren. De ILT kwam tot het besluit na onderzoek, dat volgde op het constateren van ruim vijftig overtredingen door het bedrijf in één dag tijd.

Ondernemers in het busvervoer en transport hebben een zogeheten Eurovergunning nodig om hun werk te kunnen doen. Bij overtredingen deelt de ILT strafpunten uit. Op basis van de grootte van het bedrijf wordt daarvoor een maximum vastgesteld. Door de meer dan vijftig gepleegde overtredingen, die betrekking hadden op de rij- en rusttijden, werd dat maximum in één keer overschreden, stelt de ILT.

Na de weginspectie heeft de ILT een onderzoek uitgevoerd waarin verder is gekeken dan enkel naar het aantal strafpunten. Het was volgens de Inspectie voor de eerste keer dat dit onderzoek nodig was in Nederland.

Zo werd onder meer onderzocht in hoeverre het busbedrijf structurele maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw overtredingen worden gepleegd. Daarmee zou het vertrouwen mogelijk hersteld kunnen worden, legt de ILT uit. Maar volgens de Inspectie “waren er in de tussentijd geen maatregelen genomen om de naleving van de vervoerswetgeving te verbeteren”.

Naast dat het busbedrijf de komende maanden geen personen mag vervoeren, is ook de vervoersmanager van de onderneming ongeschikt verklaard. De manager mag de functie twee jaar lang niet uitoefenen en moet opnieuw een vakbekwaamheidsexamen doen.