Klanten met zonnepanelen vaak duurder uit bij energieleveranciers

Energieleveranciers maken steeds vaker onderscheid tussen klanten met en zonder zonnepanelen. Eigenaren van zonnepanelen zijn daardoor vaak duurder uit. Dat blijkt uit onderzoek van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). de jaarlijks opgewekte elektriciteit weggestreept worden tegen het jaarlijkse verbruik.

Huishoudens met zonnepanelen kunnen slechts bij vijf leveranciers contracten afsluiten die langer dan twee jaar duren. Die zijn ook nog eens duurder dan de langjarige contracten die alleen aan huishoudens zonder zonnepanelen aangeboden worden. Bij elf leveranciers betalen huishoudens met zonnepanelen hogere vaste leveringskosten of een hoger variabel tarief of krijgen ze geen of een lagere welkomstbonus dan huishoudens zonder zonnepanelen. Bij zeven leveranciers betalen klanten met zonnepanelen een extra vergoeding voor de elektriciteit die zij terugleveren.

Het is voor leveranciers niet verboden onderscheid te maken tussen klanten met en zonder zonnepanelen. Zij kunnen voor een gemiddelde klant met zonnepanelen tot enkele honderden euro’s aan extra kosten maken, bijvoorbeeld door hogere inkoopprijzen of kosten die veroorzaakt worden door de salderingsregeling waarmee de jaarlijks opgewekte elektriciteit weggestreept kan worden tegen het jaarlijkse verbruik. De ACM doet momenteel onderzoek naar deze extra kosten en verwacht de uitkomsten later deze maand te publiceren.