Milieudefensie botst met AH-moeder over klimaat, dreigt met rechter

Het bestuur van Ahold Delhaize heeft op de aandeelhoudersvergadering opnieuw veel kritische vragen gekregen van aanhangers van Milieudefensie. Zij wilden ja of nee horen op de vraag of het moederbedrijf van Albert Heijn durft te beloven de CO2-uitstoot in 2030 te verlagen met 48 procent ten opzichte van 2019.

Volgens Milieudefensie is dat nodig om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. “Kiest u voor Parijs, of de rechtbank?”, vroeg Winnie Oussoren, voorzitter van Milieudefensie Jong.

Maar volgens Ahold Delhaize-topman Frans Muller is het verschil tussen de milieubeweging en hem niet groot. Ook de bedrijfstop wil de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 graad. Alleen de tussentijdse doelen zijn anders en worden beoordeeld door het zogeheten Science Based Target initiative, een volgens hem “gerespecteerd” instituut dat het bedrijfsleven helpt klimaatdoelen op te stellen.

Een concreet ja of nee kreeg Milieudefensie na acht keer dezelfde vraag niet. “Ja of nee? Word niet de nieuwe Shell”, scandeerden aanhangers van Milieudefensie, verwijzend naar de klimaatzaak die het energiebedrijf in eerste aanleg verloor. Met gebalde vuist in groene handschoenen verlieten de ongeveer honderd activisten nog tijdens de vergadering de zaal.