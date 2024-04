Nederlanders bellen steeds minder met mobiele telefoon

Mobiele telefoons worden steeds minder gebruikt om te bellen. Vorig jaar werd door Nederlanders ruim 4 miljard minuten minder mobiel gebeld. Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2023 van de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De populariteit van bellen laat de afgelopen jaren een dalende lijn zien. In het coronajaar 2020 was er sprake van een korte opleving van het aantal gevoerde gesprekken, zowel via vast als via mobiel. Maar in de jaren daarna verloor bellen steeds meer aan populariteit.

Bellen via vaste verbindingen neemt al veel langer af. In 2023 werd er 1,38 miljard minuten minder gebeld over de vaste lijn dan het jaar daarvoor. Hoewel er in Nederland nog steeds 4,26 miljoen vaste telefonische aansluitingen zijn, is het aantal belminuten op vaste lijnen ten opzichte van 2013 met meer dan 75 procent afgenomen. Sms’jes worden ten opzichte van tien jaar geleden ook fors minder verstuurd, maar dit aantal laat wel een minder sterke daling zien dan het aantal belminuten.