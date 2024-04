Rabobank kan doorgaan met reorganisatie na goedkeuring ledenraad

De reorganisatie waaraan Rabobank afgelopen maanden heeft gewerkt, kan definitief doorgaan. Het merendeel van de ledenraad van de bank heeft woensdag ingestemd met de plannen, meldt Rabobank.

Met de herinrichting vervallen volgens een woordvoerder van Rabobank “een aantal” managementbanen. Maar er komen volgens hem ook nieuwe functies bij, waarop de getroffen directeuren kunnen solliciteren. “Per saldo verdwijnen geen of weinig banen”, stelt hij. Hij zegt niet te weten hoeveel mensen met de reorganisatie mogelijk hun baan kwijtraken, dat is volgens hem ook afhankelijk van gesprekken met de ondernemingsraad. In Nederland had Rabobank eind 2022 ruim 25.000 medewerkers.

Met de herinrichting wil Rabobank naar eigen zeggen de focus op klanten vergroten. Topman Stefaan Decraene zei in februari over de plannen dat hij zo het aantal organisatielagen wil terugbrengen en dat de bank per klantsegment wordt aangestuurd, in plaats van regionaal.