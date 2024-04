Steeds meer Britten kunnen hun rekeningen weer betalen

Steeds meer mensen in het Verenigd Koninkrijk zijn hun staat hun rekeningen te betalen, constateert de Britse financiële toezichthouder FCA. Volgens de waakhond ligt het aantal Britten dat nog wel problemen ervaart op ruim 7 miljoen, maar dat is flink lager dan de bijna 11 miljoen in 2023. Ook geven meer mensen aan zich financieel goed te kunnen redden in vergelijking met een jaar eerder.

De FCA nam een enquête af onder 3450 Britse volwassenen in december en januari. Van hen gaf 72 procent aan redelijk tot zeer goed om te gaan met hun financiële situatie. In januari was dat aandeel nog 64 procent. “Uit ons onderzoek blijkt dat veel mensen nog steeds worstelen met hun rekeningen, hoewel het bemoedigend is om te zien dat sommigen profiteren van de hulp die beschikbaar is”, stelt de FCA. Volgens de meest recente cijfers van het Britse nationale statistiekbureau ONS wonen er in het Verenigd Koninkrijk ruim 67 miljoen mensen.

Ondanks dat het aantal Britten met financiële problemen afneemt, ligt het aantal nog altijd flink hoger dan de 5,8 miljoen die de FCA rapporteerde in 2020. Dat is het laatste jaar voordat de inflatie een vlucht nam. Met name huurders, alleenstaanden met kinderen en werklozen hadden relatief veel moeite met het nakomen van financiële verplichtingen. Volgens de toezichthouder trekt dit probleem een zware wissel op de geestelijke gezondheid van mensen.