Videogame World of Warcraft binnenkort weer te spelen in China

Inwoners van China kunnen vanaf deze zomer weer verschillende games spelen die eerder offline waren gehaald, waaronder het populaire World of Warcraft. Dat meldt het Chinese gamebedrijf NetEase, dat een nieuwe overeenkomst heeft gesloten met gamesontwikkelaar Blizzard Entertainment. De twee partijen hadden de samenwerking vorig jaar nog stopgezet na onenigheid over een nieuw contract.

“Na de voortdurende discussies van het afgelopen jaar zijn zowel Blizzard Entertainment als NetEase verheugd dat ze op één lijn zitten om spelers op het Chinese vasteland opnieuw te ondersteunen”, meldt NetEase in een verklaring. Naast World of Warcraft zijn andere bekende namen van Blizzard Entertainment bijvoorbeeld Overwatch, Hearthstone en Diablo. Volgens NetEase zullen de spellen vanaf de zomer “opeenvolgend terugkeren op de markt”.

Begin vorig jaar kwam een einde aan een samenwerking van bijna vijftien jaar, nadat NetEase van 2008 tot 2023 de games van Blizzard had uitgegeven in China. Dat zou zijn gebeurd nadat de twee partijen het niet eens waren geworden over een nieuwe overeenkomst.

In de periode daarna stonden Blizzard en NetEase voor de rechter. Maar de relatie tussen beide bedrijven leek beter te worden na de overname van Blizzard-moederbedrijf Activision Blizzard door Microsoft vorig jaar. Chinese media meldden destijds dat Microsoft en NetEase daarna weer naar manieren zochten om de Blizzard-games opnieuw in China uit te brengen.