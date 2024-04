Volkswagen verkoopt meer auto’s, ondanks terugval elektrisch

Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 3 procent meer voertuigen verkocht. In maart ging de verkoop echter met 1,4 procent omlaag, vooral omdat er minder elektrische auto’s werden verkocht.

De autogroep uit Wolfsburg, met ook merken als Skoda, Porsche, Audi, Seat en de truckmerken MAN en Scania, verkocht wereldwijd 2,1 miljoen auto’s in het eerste kwartaal. Daarbij klom de verkoop van auto’s met een verbrandingsmotor met 4 procent tot bijna 2 miljoen. Elektrisch aangedreven auto’s waren minder in trek, met een daling van 3 procent tot 136.400 stuks. Vooral in Europa daalde de vraag naar elektrische auto’s sterk, met 24 procent in de afgelopen driemaandsperiode.

Sportautomerk Porsche verkocht bijna een kwart minder auto’s in China in het eerste kwartaal, mede door de verslechterde economische omstandigheden in het land. In totaal rolden er 77.640 Porsches de showrooms uit, een afname van 4 procent.