Apple wint op Wall Street na geruchten over nieuwe chip voor Macs

Apple is donderdag flink gestegen op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers verwelkomden het nieuws dat het techconcern uit Cupertino de verkoop van zijn Mac-computers wil opvoeren door deze uit te rusten met nieuwe processoren. Deze M4-chips moeten onder meer toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) mogelijk maken. Het aandeel klom 4,3 procent.

Persbureau Bloomberg meldde over de plannen van Apple op basis van ingewijden. Het concern streeft er volgens hen naar om de nieuwe computers rond de jaarwisseling uit te brengen. In de loop van 2025 moeten meer computers volgen die met de nieuwe processoren zijn uitgerust. De M4 is de vierde generatie processoren van Apple. De M3 werd vorig jaar gelanceerd, maar is qua prestaties niet veel beter dan de M2.

De Dow-Jonesindex bleef vrijwel ongewijzigd op 38.459,08 punten. De brede S&P 500 kreeg er 0,7 procent bij en steeg tot 5199,06 punten. Naast Apple zaten ook de koersen van andere techbedrijven met een notering op Wall Street in de lift. Daardoor klom techgraadmeter Nasdaq met 1,7 procent tot 16.442,20 punten.

Wall Street ging woensdag omlaag nadat was gebleken dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten vorige maand sterker zijn gestegen dan verwacht. De hoop op een spoedige renteverlaging nam daardoor af. Beleggers hopen dat de Federal Reserve in juni zou kunnen beginnen met het verlagen van de rente. Maar door het tegenvallende inflatiecijfer over maart, wordt nu gerekend op een eerste renteverlaging in september.

Ook de andere bedrijven die naast Apple deel uitmaken van de zogeheten ‘Magnificent 7’ gingen omhoog. Onder hen webwinkelconcern Amazon (plus 1,7 procent), techbedrijf Microsoft (plus 1,1 procent), Google-moederbedrijf Alphabet (plus 2,1 procent) en Facebook-moeder Meta Platforms (plus 0,6 procent).

Opvallende stijger was Rent the Runway. Het kledingverhuurbedrijf werd op de beurs maar liefst ruim tweeënhalf keer zoveel waard. Aanleiding waren de positieve vooruitzichten van het bedrijf voor het hele jaar.

De euro was 1,0729 dollar waard, tegen 1,0703 bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent in prijs tot 85,62 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper en kostte 90,23 dollar per vat.