Doodstraf voor Vietnamese vastgoedtycoon om miljardenfraude

Een rechtbank in Vietnam heeft vastgoedtycoon Truong My Lan tot de doodstraf veroordeeld om miljardenfraude. De 67-jarige Lan was de voorzitter van de grote vastgoedontwikkelaar Van Thinh Phat Group. Ze is veroordeeld voor verduistering, omkoping en het schenden van bankregels, aldus een rechtbank in Ho Chi Minh-stad, het voormalige Saigon.

Met die fraude was een bedrag gemoeid van maar liefst 304 biljoen dong, omgerekend 11,6 miljard euro. Het is de grootste fraudezaak ooit in Vietnam. Lan had voor miljarden verduisterd bij Saigon Commercial Bank. Ook heeft ze overheidsfunctionarissen omgekocht en bankregels geschonden. Voor die misdrijven kreeg ze twee keer twintig jaar gevangenisstraf.

Lan werd in 2022 gearresteerd. Volgens haar familie zal Lan in beroep gaan tegen de doodstraf.