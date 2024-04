Duitse huizenbouwers willen miljarden om bouw uit slop te trekken

De Duitse woningbouw heeft jaarlijks miljarden aan subsidies nodig om de huizenbouw uit het slop te trekken. Dat zeggen verschillende brancheorganisaties in een gezamenlijke verklaring. Net als in Nederland kampt het land met een groot tekort aan woningen, maar de nieuwbouw wordt hard geraakt door de gestegen rentes en bouwkosten.

Volgens de organisaties is er jaarlijks een subsidiebedrag nodig van wel 23 miljard euro. Dat geld moet dan gaan naar de jaarlijkse bouw van 100.000 sociale huurwoningen en 60.000 nieuwe betaalbare koophuizen. Ook moeten regels worden versoepeld om sneller te kunnen bouwen en kosten te verlagen.

Als er niets wordt gedaan om de woningnood aan te pakken kan volgens de organisaties namelijk het economisch herstel in Duitsland worden ondermijnd en worden de politieke spanningen in het land vergroot, bijvoorbeeld doordat mensen door hoge huurprijzen in armoede vervallen.