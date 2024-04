Europarlement bemoeilijkt afsluiting huishoudens van het gas

Huishoudens met geldgebrek in heel Europa mogen binnenkort in de winter niet meer van het gas worden afgesloten. Ook niet als de rekeningen zo oplopen dat deze huishoudens ze niet meer kunnen betalen. Het Europees Parlement heeft wetgeving goedgekeurd die de energievoorziening in Europa moet veiligstellen en deze maatregel daaraan toegevoegd.

Het is aan de individuele EU-lidstaten om te bepalen welke huishoudens zij als ‘kwetsbaar’ typeren. Het staat lidstaten ook vrij om deze voorzorgsmaatregel uit te breiden naar alle huishoudens. De Europarlementariërs hebben bovendien gestemd voor soepeler regels voor het produceren of verhandelen van elektriciteit afkomstig van zonnepanelen op particuliere daken of balkons. Ook huurders moeten van deze energieopwekking kunnen profiteren.

De maatregelen zijn onderdeel van een breed scala aan energiebesluiten. Doel is onder meer om minder afhankelijk te worden van Russisch gas en om Europa duurzamer te maken. Grote stappen worden binnenkort gezet met een gezamenlijk aankoopsysteem van gas om concurrentie tussen de lidstaten te vermijden. Er komt ook een proefproject van vijf jaar om via subsidies geleidelijk de gasmarkt te vervangen door een duurzamere waterstofmarkt, vooral in regio’s waar gas uit de verhitting van steenkolen wordt gewonnen.

De wetgeving moet nu nog voor goedkeuring naar de lidstaten en wordt dan geleidelijk in alle EU-landen van kracht.