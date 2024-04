Exporteurs iets positiever voor 2024, na groeistagnatie in 2023

Nederlandse exporteurs zagen de vraag naar hun producten vorig jaar flink afnemen. De groei kwam volledig stil te liggen. Het was het slechtste jaar in een decennium, op coronajaar 2020 na. Dat meldt ondernemersvereniging evofenedex, die samen met kredietverzekeraar Atradius onderzoek deed naar de internationale handel.

Voor dit jaar zijn internationaal opererende bedrijven iets positiever, met een gemiddelde groeiverwachting van 7 procent. “Hoewel exporteurs optimistischer zijn dan vorig jaar, zijn hun groeiverwachtingen nog altijd lager dan gemiddeld in het afgelopen decennium”, stellen de onderzoekers. In de laatste tien jaar was de gemiddelde groeiverwachting 9 procent.

De exporteurs hebben met een rapportcijfer van 6,1 weinig vertrouwen in het economische klimaat. “Door geopolitieke spanningen tekenen zich steeds grotere breuklijnen af in het internationale handelsverkeer. Vooral hierdoor staat het vertrouwen onder druk. De helft van de exporteurs beschouwt dit als de grootste bedreiging voor het behalen van hun doelstellingen”, staat in het rapport. Onder meer de spanningen tussen Europa en Rusland en tussen China en de Verenigde Staten zetten de positie van Nederland als belangrijk exportland onder druk.

De Verenigde Staten staan bovenaan in de top tien van landen waar Nederlandse exporteurs de grootste omzetstijging verwachten. China en Tsjechië staan bovenaan in de lijst van verwachte omzetdalingen. Exporteurs beschouwen Europa, en dan met name Duitsland, als de kansrijkste regio voor de komende jaren.