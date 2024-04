FNV kan door met stakingen bij wasserijen na rechtszaak

Vakbond FNV kan doorgaan met stakingen bij industriële wasserijen na het kort geding waarmee werkgevers de acties probeerden tegen te houden. De kantonrechter in Utrecht oordeelde dat werkonderbrekingen zijn toegestaan, zegt vakbondsbestuurder Dino Djulbic.

FNV heeft zich wel aan een beperking te houden. De vakbond mag bij maximaal twee zorgwasserijen per dag een staking houden, omdat de gevolgen voor zorgverleners anders te groot worden. Het gaat dan om wasbedrijven die bijvoorbeeld schoon bedlinnen verzorgen voor ziekenhuizen of verpleeghuizen.

Werkgeversorganisatie Federatie Textielbeheer Nederland had de rechtszaak aangespannen. Wasserijen vreesden een te grote impact van de stakingen. Ook vonden ze het moment van staken onlogisch, omdat vakbond CNV een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao aan leden had voorgelegd.