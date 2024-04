FTX-oprichter Bankman-Fried in beroep tegen jarenlange celstraf

Sam Bankman-Fried, de oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, gaat in beroep tegen zijn celstraf van 25 jaar. De 32-jarige cryptobaas werd eind maart door de rechtbank in New York veroordeeld voor het wegsluizen van 8 miljard dollar van klanten, een van de grootste financiële fraudes ooit.

Bankman-Fried heeft niet ontkend fouten te hebben gemaakt in aanloop naar het faillissement van FTX, maar stelt niet van zijn klanten gestolen te hebben. In aanloop naar de uitspraak van de rechter meldde hij al van plan te zijn in beroep te gaan tegen zijn veroordeling en straf.

De duur van de celstraf viel overigens lager uit dan de eis van de aanklagers. Zij wilden dat Bankman-Fried veertig tot vijftig jaar achter de tralies zou verdwijnen. De oud-topman zelf heeft altijd voor een lagere straf gepleit. Zijn advocaten vonden een straf van maximaal 6,5 jaar “passend”.

Bankman-Fried richtte FTX in 2019 op. Hij groeide snel op tot een van de bekendste gezichten in de cryptowereld en verdiende miljarden met zijn bedrijf. Maar het handelsplatform viel in november 2022 om toen klanten niet meer bij hun geld konden. Later werd Bankman-Fried ervan beschuldigd klantentegoeden te hebben doorgesluisd naar investeringsfonds Alameda, waar hij ook oprichter van was, om er risicovolle investeringen mee te doen.

Het ineenstorten van FTX zorgde voor een grote schokgolf op de cryptomarkten. Na het bankroet verloor de bitcoin, de bekendste digitale munt, bijna een kwart van zijn waarde. De cryptowereld was al vaker opgeschrikt door onrust en schandalen. Later herstelde het vertrouwen van beleggers in cryptomunten wel weer.