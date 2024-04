Japanse kledingketen Uniqlo verwacht opnieuw recordresultaten

Fast Retailing, het Japanse moederbedrijf van modeketen Uniqlo, heeft de nettowinst in de eerste helft van zijn boekjaar met bijna 28 procent zien stijgen tot bijna 196 miljard yen (zo’n 1,2 miljard euro). Het bedrijf, opgericht en gerund door Tadashi Yanai, de rijkste man van Japan, heeft de afgelopen twee jaar al recordresultaten geboekt en verwacht dat de winst dit boekjaar opnieuw zal stijgen tot een recordniveau.

Fast Retailing heeft in Nederland twee Uniqlo-winkels, in Amsterdam en Den Haag. Het bedrijf profiteerde in de zes maanden tot en met februari onder meer van sterke verkopen in Noord-Amerika, Europa en Zuidoost-Azië. Ook is het goedkope kledingmerk GU een belangrijke motor achter de expansie van de kledingketen. Daarnaast profiteerde het bedrijf van een herstel in China, de grootste buitenlandse markt, en een waardedaling van de Japanse yen.

In het boekjaar, dat loopt tot eind augustus, verwacht Fast Retailing nu 320 miljard yen (ruim 1,9 miljard euro) te verdienen. Eerder rekende het bedrijf op een winst van 310 miljard yen. Het bedrijfsresultaat komt naar verwachting uit op 450 miljard yen (2,7 miljard euro) en de omzet op iets meer dan 3 biljoen yen (18,2 miljard euro). Ook het bedrijfsresultaat en de omzet zouden daarmee nieuwe records bereiken.

Vorige maand liet het Spaanse Inditex, dat met ketens als Zara, Pull&Bear, Bershka en Massimo Dutti het grootste kledingbedrijf ter wereld is, ook al weten in het afgelopen jaar een recordwinst te hebben geboekt. Fast Retailing verwacht dit jaar in Europa tien nieuwe winkels te openen. Dit voorjaar worden onder meer winkels geopend in Nice, Rome, Milaan, Edinburgh en Londen. In 2025 en 2026 denkt het bedrijf respectievelijk zo’n vijftien en minstens twintig nieuwe winkels te openen in Europa.