Kabinet wil CO2-uitstoot grote vervuilers zwaarder belasten

Het demissionaire kabinet wil dat de meest vervuilende bedrijven op termijn een stuk meer gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Met het geld dat die hogere heffing oplevert, kunnen bedrijven met een lagere uitstoot juist worden ontzien. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws.

Bedrijven krijgen nog wel even de tijd om zich voor te bereiden, de nieuwe lastenverdeling gaat in per 2028. Ondernemingen die per jaar meer dan 50 kiloton CO2 uitstoten, gaan daar dan volgens ingewijden per kiloton rond de 40 euro meer voor betalen.

De maatregel uit de koker van klimaat- en energieminister Rob Jetten wordt vrijdag besproken in de ministerraad. De bewindsman stelt volgens ingewijden verder voor het gebruik van waterstof te gaan stimuleren door deze relatief schone brandstof onder het lage tarief van de energiebelasting te laten vallen.