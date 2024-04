Makelaars zien dat expats en starters vaker overbieden

Expats en starters hebben in de eerste drie maanden van dit jaar vaker overboden op een koophuis dan doorstromers en beleggers, meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Ook was het verschil tussen de vraag- en koopprijs bij die groepen groter dan bij doorstromers en beleggers.

Expats hebben volgens de NVM in ruim zeven op de tien gevallen een bod gedaan dat hoger was dan de vraagprijs. Zij boden gemiddeld bijna 5 procent meer. Bij de starters deden zes op de tien een bod hoger en zij waren bereid gemiddeld iets meer dan 3 procent bovenop de vraagprijs te doen. Doorstromers en beleggers boden in minder dan de helft van de gevallen meer dan de vraagprijs.

“Expats zijn relatief vermogender dan de gemiddelde koper en kunnen gebruikmaken van gunstige belastingmaatregelen”, verklaart de voorzitter van de NVM-vakgroep wonen, Lana Gerssen. Kopers overboden het vaakst op een klein appartement in een stad, huizen die vooral onder starters populair zijn.