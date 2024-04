Marktwaakhond berispt Albert Heijn om vage duurzaamheidsclaims

Albert Heijn heeft beweringen over de eigen duurzaamheid gedaan die onjuist en onduidelijk waren. De supermarktketen noemde zichzelf in meerdere winkels de “meest duurzame supermarkt”, maar baseerde dit volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) niet op concrete bewijzen. Nadat de toezichthouder Albert Heijn had aangesproken, heeft het bedrijf de claim verwijderd.

De bewering de duurzaamste supermarkt van Nederland te zijn, steunde alleen op onderzoek naar de beleving van consumenten en niet op concrete inspanningen van Albert Heijn voor duurzaamheid. Volgens de ACM was Albert Heijn daar te onduidelijk over, terwijl bedrijven alleen duurzaamheidsclaims mogen doen die meteen begrijpelijk zijn voor klanten. Daarnaast was het onderzoek verouderd.

Na een berisping door de ACM verwijderde Albert Heijn ook de bewering dat het winkelbedrijf “samen met onze telers / onze boeren” werkt aan “een duurzame toekomst”. Voor meer informatie over dat initiatief verwees Albert Heijn naar de eigen website, en dat is volgens de ACM onvoldoende.