Mercedes roept wereldwijd 341.000 auto’s terug om brandgevaar

Het Duitse automerk Mercedes-Benz roept wereldwijd ongeveer 341.000 auto’s terug naar de garage om mogelijk brandgevaar. Het gaat om de GLE- en GLS-modellen uit de bouwjaren 2017 tot en met 2023, maakte de Duitse toezichthouder voor transport Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bekend.

Een defecte schroefverbinding van een stroomdraad kan losraken waardoor kortsluiting kan ontstaan, met mogelijk brand tot gevolg. De betreffende auto’s worden in de werkplaats gecontroleerd en indien nodig hersteld.

Het is nog niet bekend of de auto’s ook In Nederland moeten worden teruggeroepen. In Duitsland gaat het om 11.000 Mercedessen van het type GLE of GLS.