NVM: goedkoper bouwen helpt woningtekort niet op lange termijn

Een grotere aanwas van goedkopere nieuwbouwwoningen helpt niet om het woningtekort op de lange termijn op te lossen. Dat zegt Chris van Zantwijk, vicevoorzitter van de vakgroep wonen van makelaarsorganisatie NVM. Volgens hem moet er juist meer gebouwd worden voor de doorstroming op de woningmarkt en dat betekent ook het bouwen van meer woningen boven de betaalbaarheidsgrens, die nu op 390.000 euro ligt.

Nieuwbouw in het goedkopere segment helpt zoekers die op dit moment geen woning kunnen vinden. Maar dat zijn veelal starters, en die laten geen andere koopwoning achter, legt Van Zantwijk uit. “Het is sympathiek om starters te helpen. Ik zou de eerste zijn die dat ook wil, maar je helpt de woningmarkt er op langere termijn niet mee.”

Door woningen boven de betaalbaarheidsgrens te bouwen, komt de doorstroming wel op gang, aldus Van Zantwijk. “Er moet een lange verhuisketen ontstaan. Om dit te laten gebeuren moeten doorstromers verhuizen naar een kwalitatief betere woning.” Nieuwbouw is dan een aantrekkelijke stap: die woningen zijn van hoge kwaliteit en energiezuinig. Maar steeds minder nieuwe woningen vallen in de hogere prijsklasse, wat vanuit het opzicht van doorstroming en het oplossen van het woningtekort niet wenselijk is.