NVM: koophuizen zijn flink duurder geworden, aanbod ‘droogt op’

Koophuizen zijn vorig kwartaal flink duurder geworden vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar. Kopers moesten in de eerste drie maanden van dit jaar gemiddeld 9,1 procent meer geld neerleggen voor een bestaande woning. Dit meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), die het aanbod van huizen ziet opdrogen.

De gemiddelde verkoopprijs van een koophuis kwam in januari, februari en maart uit op 432.000 euro. Dat is 0,1 procent minder dan in het kwartaal daarvoor. Het eerste kwartaal is volgens de NVM altijd een rustigere periode.

Vorig kwartaal zijn 15 procent minder huizen te koop gezet dan in de voorgaande drie maanden, aldus de makelaarsvereniging. Daarmee loopt de druk op de krappe woningmarkt verder op volgens Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep wonen. Er komen meer mensen af op het lagere aantal te koop staande woningen. Dankzij de licht gedaalde rente en de gestegen lonen kunnen kopers meer geld lenen voor een hypotheek, zegt ze. “We zien nu dat kopers weer vaker en meer overbieden en dat daarmee de prijzen gaan stijgen.”

Het aanbod van bestaande huizen lag vorig kwartaal volgens de NVM bijna een kwart lager dan een jaar eerder. Dat zagen makelaars ook in aanloop naar de Open Huizen Dag afgelopen zaterdag. Toen deden veel minder huizen mee omdat er veel minder huizen te koop stonden.

Om de krapte op de markt te verminderen moeten meer huizen worden gebouwd, vindt de NVM. De makelaarsvereniging ziet dat de markt voor nieuwbouw zich vorig kwartaal herstelde. NVM-makelaars verkochten bijna 7000 nieuwbouwhuizen. Dat is een ruime verdubbeling van jaar op jaar en 16 procent meer dan in de laatste drie maanden van 2023. Een nieuwbouwhuis kostte de afgelopen drie maanden gemiddeld 479.000 euro, dat is 1,4 procent duurder vergeleken met de drie maanden daarvoor. Op jaarbasis gaat het om een stijging van 1,2 procent.

Ook in de nieuwbouw is het aanbod flink gekrompen, meldt de NVM verder. In januari, februari en maart bestond het aanbod uit 13.900 huizen, dat is 15 procent minder dan een kwartaal eerder en 16 procent minder dan in de eerste drie maanden van vorig jaar.