Productie bitcoin draait op volle toeren in aanloop naar halvering

De hoeveelheid computerkracht die wordt gegenereerd om cryptomunten te maken is groter dan ooit. De productie, minen genoemd, lijkt een vlucht te nemen in aanloop naar de zogeheten halvering van de bitcoin op of rond 20 april. Dan zal de beloning voor miners die deze cryptomunt delven worden gehalveerd.

Sinds de laatste halvering in 2020 is de hoeveelheid computerkracht die gebruikt wordt voor het delven van cryptomunten maar liefst verzevenvoudigd. Dat komt naar voren uit gegevens die zijn verzameld door cryptoplatform btc.com.

Door de halvering zal de omzet voor bedrijven die bitcoins minen flink teruglopen. Door hun activiteiten nu op volle kracht te laten draaien of uit te breiden, hopen zij deze impact te kunnen verminderen. Zo zijn zij voor het overgrote deel afhankelijk van de inkomsten uit beloningen. De bitcoins die nu worden geproduceerd, kunnen daarentegen voor een relatief goede prijs worden verkocht. De prijs van de cryptomunt is dit jaar namelijk flink gestegen.

Cryptobeleggers kijken juist uit naar de halvering. Na de vorige schoot de bitcoinkoers namelijk flink omhoog. De beleggers hopen dan ook dat deze gebeurtenis nu weer tot een verdere opmars zal leiden.

De Amerikaanse overheidsinstantie US Energy Information Administration meldde eerder dit jaar dat het stroomverbruik voor het delven van bitcoins uitkomt op ongeveer 0,2 tot 0,9 procent van het totaal wereldwijd. Daarmee schommelt de vraag ergens tussen het verbruik van landen als Griekenland en Australië.