Recordomzet voor apothekerstoeleverancier Fagron

Apothekerstoeleverancier Fagron heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een recordomzet in de boeken gezet. Het in Amsterdam genoteerde bedrijf zag daarbij groei in alle regio’s waar het actief is, met name in Noord-Amerika. Ook voor het gehele jaar verwacht de van oorsprong Belgische onderneming omzetgroei.

De inkomsten stegen in het afgelopen kwartaal met meer dan 15 procent tot iets meer dan 209 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. In Noord-Amerika nam de omzet met meer dan een kwart toe. Dat is inmiddels de grootste markt voor het bedrijf. In Europa, de tweede markt, ging het om 10 procent meer omzet. De groei in Latijns-Amerika bleef wat achter met minder dan 6 procent meer omzet.

Fagron levert ingrediënten voor het maken van medicijnen aan apotheken, klinieken en ziekenhuizen en ook steriele verpakkingen van geneesmiddelen en medische producten. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in het Belgische Nazareth, maar wordt operationeel geleid vanuit Rotterdam.

Topman Rafael Padilla spreekt van een “uitstekend kwartaal ondanks uitdagende marktomstandigheden” en stelt ook dat het bedrijf op koers ligt met de integratie van recente overnames in het Verenigd Koninkrijk en Hongarije. Fagron zegt gedisciplineerd te werk te blijven gaan als het gaat om overnames.