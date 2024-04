Het kabinet heeft zo’n 900 miljoen euro betaald aan mensen met bepaalde obligaties en leningen die zijn onteigend toen de overheid in 2013 bankverzekeraar SNS Reaal nationaliseerde. Het gaat om ruim 700 miljoen euro aan schadeloosstelling, zo’n 200 miljoen aan rente. Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad dat het kabinet schadeloosstelling moest betalen.

Het uitbetalingsproces is hiermee afgerond, meldt demissionair minister van Financiën Steven van Weyenberg in een brief aan de Tweede Kamer.