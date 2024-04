Sterkste groei kolencentrales voor opwekken stroom sinds 2016

De capaciteit van kolencentrales voor het opwekken van elektriciteit is vorig jaar wereldwijd met 2 procent gegroeid, de grootste toename sinds 2016. Dit is vooral te wijten aan de bouw van nieuwe kolencentrales in China, volgens een rapport van het Amerikaanse instituut Global Energy Monitor (GEM).

Vertragingen bij de ontmanteling van centrales elders in de wereld dragen ook bij aan deze groei. Daarbij groeide het aantal kolencentrales buiten China ook voor het eerst sinds 2019. Slechts 21,1 gigawatt aan kolenstroom werd stilgelegd. Eén forse kolencentrale levert ongeveer een gigawatt aan capaciteit, heeft GEM berekend.

Ondanks de wereldwijde recordaantallen hernieuwbare energiebronnen vorig jaar, goed voor bijna 70 gigawatt, blijven vervuilende centrales groeien, concluderen de onderzoekers.

Sinds de ondertekening van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 hebben 25 landen hun kolengestookte energiecapaciteit teruggebracht, maar 35 landen hebben hun capaciteit juist verhoogd.