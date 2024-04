Vakbond en Lufthansa sluiten loonakkoord voor cabinepersoneel

Na maanden van onderhandelingen heeft de Duitse vakbond UFO een cao-akkoord gesloten voor het cabinepersoneel van Lufthansa. De loonovereenkomst, waarvoor bemiddelaars werden ingezet, geldt voor ongeveer 19.000 cabinemedewerkers van de Duitse luchtvaartmaatschappij.

Vorige maand legden cabinemedewerkers het werk neer, waardoor honderden vluchten werden geschrapt en duizenden passagiers gestrand raakten.

Afgesproken is dat de medewerkers een loonsverhoging van 16,5 procent krijgen, verdeeld over drie fasen in 36 maanden. Ook ontvangen ze een inflatiecompensatie van 3000 euro. “We kunnen nu heel tevreden zijn met het resultaat”, zegt een onderhandelaar van Flight Attendants Organization (UFO).

Eind maart bereikten vakbond Verdi en Lufthansa al een principeakkoord over een nieuwe cao voor het grondpersoneel van het luchtvaartconcern. Daardoor werd een dreigende staking rond Pasen voorkomen.

Ook werd er een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor zo’n 25.000 beveiligers van luchthavens in Duitsland. De afgelopen tijd hebben beveiligers meerdere keren het werk neergelegd op luchthavens, net als werknemers in andere delen van de luchtvaart.

Met de deal voor de stewardessen en stewards van Lufthansa is een einde gekomen aan een aantal grote arbeidsconflicten in de Duitse luchtvaartsector. Voor de piloten van de maatschappij werd eerder al een meerjarige loonovereenkomst gesloten.