Aandacht voor Kendrion en Amerikaanse banken op Damrak

Op de Amsterdamse beurs letten beleggers vrijdag vooral op de resultaten van een aantal grote Amerikaanse banken. Zo brengen JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo later op de dag de cijfers over het eerste kwartaal naar buiten. Ook vermogensbeheerder BlackRock opent de boeken. Daarmee wordt het cijferseizoen op de beurzen in New York geopend.

Ook gaat de aandacht uit naar Kendrion. De producent van elektromagnetische componenten verkoopt zijn automotive-activiteiten in Europa en de VS aan het Amerikaanse Solero Technologies. Met de verkoop wil het bedrijf zich volledig richten op de industriële groeimogelijkheden in Europa, de VS en China. De opbrengst van de verkoop zal worden gebruikt om de balans te versterken en voor investeringen in de industriële activiteiten.

Daarnaast kauwen beleggers nog na op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB liet het rentetarief donderdag zoals verwacht ongewijzigd. ECB-president Christine Lagarde waarschuwde wel dat overheden hun steunmaatregelen voor het compenseren van de eerder gestegen energieprijzen moeten terugschroeven. Alleen dan kan volgens haar de inflatie duurzaam omlaag worden gebracht. Beleggers verwachten dat de ECB in juni zal beginnen met het verlagen van de leenkosten, maar Lagarde wil zich nog niet vastpinnen op een uitgestippeld rentepad.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een positief begin van de laatste handelsdag van de week. Ook de andere Europese beurzen lijken in het groen te openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio klom 0,2 procent en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,6 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,9 procent, na het besluit van de Zuid-Koreaanse centrale bank om de rente voor de tiende keer op rij onveranderd te laten 3,5 procent.

Op het Damrak zullen ING en ABN AMRO mogelijk bewegen op adviesverlagingen. De beide banken werden door de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs van de kooplijst gehaald. Uitzender Randstad kreeg daarnaast een verkoopadvies van de Britse bank Barclays. De maker van statiegeldmachines Envipco kreeg een koopadvies van de Zweedse investeringsbank SEB Equities.

De euro was 1,0704 dollar waard, tegen 1,0703 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 85,80 dollar per vat. Een vat Brentolie kostte 0,8 procent meer op 90,42 dollar.