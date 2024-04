Bedrijven minder positief over investeringen, vooral industrie

Nederlandse ondernemers zijn somberder geworden over hun investeringen. Bedrijven waren in maart minder positief over het doen van investeringen dan in dezelfde maand een jaar geleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondernemers in de industrie waren het minst positief.

In de sector vervoer en opslag daalden de verwachtingen het sterkst. Ondanks de verslechterde verwachtingen rekenen steeds meer ondernemers op een stijging van hun investeringen dan een daling. In de cultuur, sport, en recreatie en in de verhuur en handel van onroerend goed zijn ondernemers het meest positief gestemd, aldus het CBS.

Financiële beperkingen, zoals een gebrek aan middelen of te hoge financieringskosten, vormen met name een belemmering voor bedrijven om te investeren. Ook beleid, wet- en regelgeving en een tekort aan personeel kunnen investeringen in de weg staan.

Ruim 88 procent van de bedrijven investeert om “toekomstbestendig te blijven”. Deze bedrijven investeren bijvoorbeeld in digitalisering of automatisering.

In de horeca en zakelijke dienstverlening investeren ondernemers het meest in personeel, bijvoorbeeld door opleidingen of cursussen aan te bieden, stelt het CBS. Duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt het meest genoemd in de verhuur en handel van onroerend goed.