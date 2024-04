JPMorgan Chase onder druk op Wall Street na resultaten

JPMorgan Chase behoorde vrijdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De grootste bank van de Verenigde Staten zag de omzet en winst afgelopen kwartaal stijgen. De bank bleef daarbij profiteren van de hoge rente en zag de rente-inkomsten verder stijgen. Topman Jamie Dimon waarschuwde wel voor de aanhoudende geopolitieke onzekerheden in de wereld en het risico van een hardnekkige inflatie. Ook denkt de topman dat de positieve impact van de hoge rente op de winst in de toekomst zal afnemen.

Banken profiteren van de hoge rente doordat ze meer geld vragen voor leningen dan ze aan rente uitkeren op spaarrekeningen. Beleggers hadden dan ook gehoopt dat JPMorgan de verwachtingen voor de rente-inkomsten in 2024 zou verhogen, nu de Amerikaanse Federal Reserve de rente waarschijnlijk langer hoog zal moeten houden na het tegenvallende inflatiecijfer over maart. Het aandeel JPMorgan werd 3,6 procent lager gezet.

Ook Wells Fargo (min 1,6 procent) opende de boeken. De op twee na grootste Amerikaanse bank boekte afgelopen kwartaal minder winst en zag de rente-inkomsten afnemen. Branchegenoot Citigroup klom 3 procent na beter dan verwachte cijfers.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,6 procent lager op 38.245 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,6 procent tot 5166 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent tot 16.307 punten. De Nasdaq steeg een dag eerder nog 1,7 procent, mede dankzij een sterke koerswinst voor Apple.

Morgan Stanley daalde 1 procent. De zakenbank, die volgende week met resultaten komt, zakte een dag eerder ruim 5 procent. Die koersdaling volgde op een bericht van zakenkrant The Wall Street Journal dat Amerikaanse toezichthouders onderzoek doen naar de wijze waarop de bank zijn klanten controleert op mogelijke witwaspraktijken.

BlackRock bleef vrijwel onveranderd. De grote vermogensbeheerder boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en zag het vermogen onder beheer stijgen tot een recordniveau van 10,5 biljoen dollar.

Apple klom 0,9 procent. Het aandeel won een dag eerder al ruim 4 procent en boekte daarmee de grootste koerswinst sinds mei 2023. Beleggers reageerden positief op het nieuws dat het techconcern de verkoop van zijn Mac-computers wil opvoeren door deze uit te rusten met nieuwe processoren voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.